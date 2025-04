Retratos e memórias transformam bairro Moura Brasil em exposição

Exposição "Porto de Memórias – De Casa em Casa" aborda relatos dos moradores do bairro Moura Brasil / Crédito: Emrah Kartal/ Divulgação

O centenário bairro Moura Brasil, tradicionalmente habitado por migrantes do interior cearense e pescadores, será o cenário de uma exposição inovadora que une fotografia, memória e tecnologia. O projeto “Porto de Memórias – De Casa em Casa” estreia no bairro no próximo dia 2 de maio, com uma experiência que transita entre o real e o digital, conectando moradores e visitantes ao legado cultural da comunidade, na Praça do Muriçoca.

A exposição terá como foco 12 residentes do local e, por meio de pesquisa oral e ensaios fotográficos, a proposta busca capturar e compartilhar as memórias desses moradores, criando uma conexão direta com o público. O projeto é idealizado pelo fotógrafo turco radicado em Fortaleza Emrah Kartal, em parceria com Ismael Gutemberg, diretor do Núcleo de Patrimônio Cultural do Moura Brasil (Nupac). Exposição une memória e tecnologia nas ruas do Moura Brasil As imagens e os relatos estarão acessíveis em uma plataforma digital, no site oficial www.portodememorias.com, e também serão distribuídos por QR codes fixados nas fachadas das casas, permitindo que qualquer visitante, ao percorrer o bairro, tenha acesso a uma experiência imersiva e interativa. Além disso, o projeto lançará uma série de cartões postais, que não apenas documentam visualmente o bairro, mas também funcionam como cápsulas do tempo.