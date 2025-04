Hoje tem Tela Quente? Veja programação da Globo desta segunda, 21

Em decorrência da estreia do especial "Falas da Terra", que acontece nesta segunda-feira, 21, a TV Globo não transmitirá a Tela Quente. A atração será exibida novamente na próxima segunda-feira, 28.



Com humor, este ano o "Falas da Terra" conta com a participação de Tukumã Pataxó, que atua no movimento dos diretos indígenas do Brasil. O especial aborda o preconceito da sociedade brasileira contra os indígenas e a resistência desses povos, tanto os que vivem em aldeias quanto os do contexto urbano.