Domingo Maior hoje, 20: qual filme vai passar na TV Globo no domingo

Domingo Maior exibe o filme 'Poder e o Impossível' neste domingo, 20, à 00h30, logo após o BBB 25, com atleta de hóquei perdido no meio de uma nevasca

O jovem Eric (Josh Hartnett) é um atleta profissional de hóquei no gelo, que atravessa uma fase ruim na carreira. Após abandonar a equipe, ele se entrega às drogas e fica longe do esporte. Um dia, para compensar os problemas, decide praticar snowboard numa montanha, mas toma um atalho proibido.

Um filme de drama será exibido no Domingo Maior, na madrugada de domingo para segunda-feira, 20 de abril de 2025 (20/04/25), na programação da TV Globo, às 00h30min (horário de Brasília). Trata-se de " O Poder e o Impossível ", que vai ao ar logo após o "Big Brother Brasil 25".

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Com a chegada de uma nevasca, não consegue mais encontrar o caminho de volta. Perdido, sofrendo com frio, fome, sede e com um ferimento grave na perna, ele deve encontrar forças para sobreviver.

Filmes no cinema em 2025: CONFIRA todas as estreias do ano



Veja o trailer do filme "O Poder e o Impossível" que vai passar no Domingo Maior hoje, 20:

Clique aqui para assistir ao trailer.