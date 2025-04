MainFrames: Charme retrô com desafios exigentes

Um jogo de plataforma inovador que leva o jogador ao universo interno de um computador, em MainFrames, você controla Floppy, um simpático disquete que explora cenários inspirados em desktops antigos, recheados de elementos que simulam a interação com programas reais. A experiência é intuitiva na maior parte do tempo, pois permite movimentar plataformas como se fossem janelas em um sistema operacional. No entanto, alguns desafios de timing e precisão são exigentes, e certas mecânicas, como inversão de gravidade ou movimentação de barras, podem se tornar frustrantes por falta de explicações claras. Uma dica importante é ajustar as configurações de acessibilidade, como saltos infinitos, se enfrentar dificuldades repetidas em áreas específicas.

A história é simples e funcional, servindo mais para justificar a diversidade das fases do que para envolver emocionalmente o jogador. Floppy encontra-se em busca de seu papel no sistema operacional e precisa resgatar pequenos personagens chamados "daemons", que apresentam mecânicas únicas e inovadoras a cada encontro. Apesar da trama superficial e das piadas ocasionalmente exageradas, os personagens e desafios lembram clássicos como Super Mario Bros 3 e Celeste, tornando o jogo acessível a quem aprecia títulos similares.