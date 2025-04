Kingdom Come: Deliverance II: RPG Medieval levado à perfeição

Kingdom Come: Deliverance II impressiona com imersão, visuais e combates desafiadores.

“Kingdom Come: Deliverance 2” é uma verdadeira viagem ao coração da Boêmia do século XV. Ao assumir o papel de Henry, um ferreiro em busca de justiça em meio ao caos político e à brutalidade das guerras, o jogador encontra um RPG ambicioso, detalhado e surpreendentemente engraçado. A liberdade oferecida é um dos maiores trunfos: é possível seguir o caminho do cavaleiro nobre, mergulhar no submundo como um batedor de carteiras, ou simplesmente explorar o mundo como um viajante curioso. A sensação de que cada decisão realmente importa, com consequências visíveis e duradouras, é um diferencial raro no gênero.

Os gráficos impressionam desde o primeiro momento. Os campos abertos, florestas densas e vilas medievais parecem saídos de pinturas renascentistas. A cidade de Kuttenberg, com suas ruelas vivas e marcos históricos como o Tribunal Italiano, é especialmente memorável. Há um realismo visual que contribui para a imersão, com detalhes que vão desde a iluminação natural ao barro acumulado nas botas de Henry. O desempenho também surpreende: o jogo roda com fluidez tanto no PC quanto no Steam Deck, com poucos bugs e praticamente nenhuma queda de frame significativa.