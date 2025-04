Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda, 14/04/2025

Um filme de drama vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda, 14 de abril de 2025 (14/04/2025) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "McFarland dos EUA" é um longa-metragem dirigido por Niki Caro.



Depois de perder o emprego como treinador de futebol, Jim White se muda para a pequena cidade de MacFarland. Lá ele começa a trabalhar no colégio local e descobre o talento de alguns jovens para o atletismo. Contra todas as adversidades, ele os transforma em verdadeiros campeões do cross-country.