Review: Civilization VII

A interface do jogo está mais acessível, tornando a navegação intuitiva mesmo para novatos no gênero 4X. Há tutoriais bem elaborados e um glossário detalhado, facilitando o aprendizado. No entanto, veteranos podem sentir falta de algumas mecânicas tradicionais, como trabalhadores e Grandes Personagens, removidos para simplificar a jogabilidade. O sistema de expansão das cidades agora se dá pela seleção manual de territórios, eliminando a micromanipulação de unidades e tornando o fluxo mais dinâmico. Apesar da redução no controle minucioso, o jogo mantém profundidade tática e favorece decisões mais impactantes.

Visualmente, "Civilization VII" é um espetáculo. O equilíbrio entre realismo e um toque artístico faz com que o mundo pareça vibrante e vivo. Nos primeiros momentos de jogo, é fascinante observar peixes nadando entre recifes ou a fumaça subindo de fogueiras. À medida que as cidades crescem, metrópoles ganham vida com prédios iluminados, gruas operando e fábricas soltando vapor. O design hexagonal permanece claro e eficiente, permitindo que cada elemento seja visualmente distinto sem perder legibilidade. A única ressalva está na paleta de cores, que pode parecer um pouco saturada em alguns momentos, mas nada que prejudique a experiência.

O som do jogo merece destaque. A trilha sonora, composta por Geoff Knorr, Roland Rizzo e Christopher Tin, complementa perfeitamente a grandiosidade da experiência. Além disso, a narração de Gwendoline Christie adiciona um tom épico e envolvente a cada avanço de Era. Os efeitos sonoros são detalhados e ajudam na imersão, desde o barulho das ondas quebrando nas costas até o tilintar do ouro ao completar uma negociação comercial. Diferente de outros jogos de estratégia onde o áudio é apenas um complemento, aqui ele se torna parte essencial do clima e do ritmo do jogo.

A narrativa emergente de "Civilization VII" se destaca pelo sistema de eventos, inspirado em jogos como "Frostpunk 2". Cada decisão pode desencadear consequências inesperadas, tornando cada campanha única. Ainda assim, o sistema de Eras traz um certo distanciamento da identidade nacional construída ao longo do jogo, uma vez que a civilização controlada é trocada ao longo da partida. Para aqueles que gostavam de levar um único império do início ao fim, essa mudança pode parecer menos envolvente.

A longevidade do jogo é um de seus pontos mais fortes. Com múltiplas civilizações e líderes, além de diferentes condições de vitória, cada partida traz desafios e recompensas variadas. O sistema de progresso meta incentiva novas tentativas ao desbloquear personalizações e bônus sutis para futuras campanhas. Contudo, algumas ausências são notáveis, como um número reduzido de tamanhos de mapa e tipos de terreno, o que pode tornar as primeiras partidas um pouco repetitivas. Como sempre acontece na franquia, futuras expansões certamente preencherão essas lacunas.