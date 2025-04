Domingo Maior hoje, 6: qual filme vai passar na TV Globo no domingo

Um filme de ação vai passar no Domingo Maior de hoje, 6 de abril de 2025 (06/04/25), às 01h10min. Longa começa no início da madrugada, na TV Globo

Um filme de ação vai passar no Domingo Maior no domingo, 6 de abril de 2025 (06/04/25), às 01h10min (horário de Brasília). Trata-se de "Kingsman: Serviço Secreto". Longa-metragem será exibido logo depois do "Circuito Sertanejo - Melhores Momentos".

Eggsy é um jovem com problemas de disciplina que parece perto de se tornar um criminoso. Determinado dia, ele entra em contato com Harry, que lhe apresenta à agência de espionagem Kingsman. O jovem se une a um time de recrutas em busca de uma vaga na agência. Ao mesmo tempo, Harry tenta impedir a ascensão do vilão Valentine. Adaptação da série de quadrinhos criada por Mark Millar e Dave Gibbons.