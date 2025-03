Dia do Maracatu é celebrado com cortejo na Beira-Mar no sábado, 29

Neste sábado, 29, a partir das 18 horas, a Avenida Beira-Mar será palco de uma celebração que marca o Dia do Maracatu de Fortaleza. O desfile conta com apresentações de 15 grupos fortalezenses de maracatu .

Esta celebração, já consolidada no calendário cultural e afetivo da Cidade, acontece anualmente desde 2014, com o objetivo de difundir o maracatu, que foi reconhecido como Patrimônio Imaterial de Fortaleza desde 2016, por meio do Decreto 13.769.