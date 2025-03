Cine Bastiana exibe 'Ainda Estou Aqui' e 'O Auto da Compadecida 2'

O encerramento das exibições conta com o filme "Ainda Estou Aqui" / Crédito: Alile Dara Onawale

O Cine Bastiana, em Iguatu, anuncia a exibição dos filmes "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles e “O Auto da Compadecida 2", dirigido por Guel Arraes e Flávia Lacerda. A exibição de março acontece neste sábado, 29, e domingo, 30. A programação também inclui uma Sessão Infantil, com "Carrossel – O Filme", dirigido por Alexandre Boury e Maurício Eça e a estreia "Capitão Astúcia", dirigido por Felipe Gontijo, nos dois dias de exibição.

O encerramento acontece no domingo com A Sessão Estreia de "Quando Eu Me Encontrar", dirigido por Michelline Helena e Amanda Pontes, e fecha com o filme "Ainda Estou Aqui", ganhador do Oscar de Melhor Filme Internacional em 2025.

O cinema tem a iniciativa de exibir sessões gratuitas com obras atuais para a população. As exibições acontecem durante um fim de semana por mês, no espaço do auditório do Campus Multi-institucional Humberto Teixeira. Cine Bastiana Onde: Auditório do Campus Multi-institucional Humberto Teixeira (Av. Dário Rabêlo, 977 - Santo Antônio, Iguatu)

