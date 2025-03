Morre L. J. Smith, autora de ‘The Vampire Diaries’, aos 66 anos

Autora de "The Vampire Diaries" e "The Secret Circle", Lisa Jane Smith (L. J. Smith) morreu aos 66 anos de idade em decorrência de doença não revelada

A escritora estadunidense Lisa Jane Smith morreu, no último dia 8, aos 66 anos de idade. A informação somente foi divulgada nesta terça-feira, 25, no site oficial da autora , detalhando que ela “partiu em paz” após uma “longa doença” não revelada.

Em 1987, publicou seu primeiro livro, “Night of the Solstice”, dando início a uma série de obras ambientadas no universo sobrenatural. Nos anos seguintes, publicou “Heart of Valor” (1990), “Dark Visions” (1994), “The Forbidden Game” (1994) e “Night World” (2008).

O ápice da carreira de L. J. Smith veio com a série de romance sobrenatural “The Vampire Diaries” (1991), tendo sido adaptada para a televisão no início dos anos 2010. A produção homônima tinha os atores Nina Dobrev, Paul Wesley e Ian Somerhalder e foi exibida no Brasil pelo SBT.

Publicado em 1992, a trilogia “The Secret Circle” também ganhou versão audiovisual transmitida no Brasil pela Warner Channel.