Hambúrguer a partir de R$25 é destaque de festival em Fortaleza

Entre os dias 3 e 13 de abril, Fortaleza recebe pela primeira vez o festival de hambúrgueres "Burguerland". O evento terá entrada gratuita e ocorrerá nos shoppings RioMar Kennedy, no bairro Presidente Kennedy, e no RioMar Fortaleza, no Papicu.

