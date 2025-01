Após Meta mudar regras, usuário terá que acionar Justiça para remover postagens discriminatórias

Após mudanças em diretrizes da Meta, usuário precisará acionar Justiça para deletar postagens discriminatórias / Crédito: Brendan SMIALOWSKI / AFP

Após modificações feitas pela Meta nas diretrizes do Instagram, Facebook e Threads, anunciadas pelo CEO da empresa, Mark Zuckerberg, na terça-feira, 7, o usuário que se sentir ofendido por publicações precisará acionar a Justiça para remover o conteúdo. A medida deve ser necessária em casos de ofensas a pessoas LGBTQIA+ e migrantes, por exemplo. As mudanças sinalizam o alinhamento de Mark Zuckerberg, que também é dono do WhatsApp, ao presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump (Republicanos), que está com posse marcada para 20 de janeiro. Parte das restrições está condicionada aos EUA.

A empresa deixou de derrubar por iniciativa própria conteúdos homofóbicos, transfóbicos ou xenófobos. As alterações da Meta põe fim também ao programa de checagem de fatos, criado há oito anos para combater a disseminação de desinformação nas redes sociais da empresa.

“Nós permitimos alegações de doença mental ou anormalidade quando baseadas em gênero ou orientação sexual, dado o discurso político e religioso sobre transgenerismo e homossexualidade”, consta nas novas regras de moderação de conteúdo para as plataformas, segundo a Agência Brasil. Devido às novas regras, a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais (Antra) protocolou uma representação no Ministério Público Federal (MPF) contra a Meta. “O estado brasileiro precisa dar respostas contundentes a essa situação! Inadmissível que isso ocorra quando temos leis que nos protegem!”, informou a organização por meio das redes sociais nessa quarta-feira, 8.

O MPF também reagiu e vai enviar um ofício à Meta para questionar se as alterações quanto à moderação de conteúdos serão implementados no Brasil. Quanto ao sistema de monitoramento de conteúdo, os próprios usuários passarão a moderar as postagens, por meio do uso de “Notas da comunidade”.