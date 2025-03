O melhor bolo de chocolate de Fortaleza? Veja 3 opções para conhecer

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 07.01.2025: Bolo de chocolateem confeitaria temática de histórias de contos de fadas. Loja Era Uma Vez no bairro Aldeota. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) / Crédito: AURÉLIO ALVES

Já cantava Xuxa, a Rainha dos Baixinhos, que de “chocolate o amor é feito”, expressando o apreço pelo doce. Pode estar no Nordeste brasileiro ou em alguma cidade aleatória da Nova Zelândia: uma parcela grande de pessoas descreverão chocolate como a felicidade em forma física, palpável e comestível. E quando esse doce se une a outra receita também querida? Sim, o bolo seria essa “outra”, que para alguns pode carregar memórias afetivas e um símbolo da comemoração de mais um ano de vida. Essa massa fofinha e gostosa sobe de nível quando é de chocolate.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Para relembrar a infância, para matar o desejo de comer doce ou apenas por ser uma ótima opção para a famosa merenda da tarde, o bolo de chocolate enche os olhos com toda a sua beleza e deleita o paladar com seu sabor, seja mais doce ou voltado para a versão mais amarga.

Mas já perguntou qual seria o melhor bolo de chocolate de Fortaleza? Para os fãs da sobremesa, o Vida&Arte separou uma lista com três alternativas para comprar um delicioso bolo de chocolate — quem sabe até se lambuzar — e tentar decidir qual o vencedor da disputa. Bolo de chocolate: veja 3 locais para comprar a sobremesa Era uma vez - Desserts & Cakes FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 07.01.2025: Bolo de chocolateem confeitaria temática de histórias de contos de fadas. Loja Era Uma Vez no bairro Aldeota. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES Tomar café em um espaço que parece ter saído de um livro de fantasia? A cafeteria era Era Uma Vez - Desserts & Cakes tem a proposta de uma ambientação inspirada em contos de fadas e trouxe o mesmo para seus pratos. No cardápio, o local traz o bolo de chocolate intitulado de “Devil’s Food Cake” — ou “bolo do Bruce”, como é conhecido pelos frequentadores, inspirado no famoso filme “Matilda” (1996).

Com uma massa amanteigada de cacau 100%, é um bolo de camadas, preenchidas com um recheio trufado com ganache de chocolate meio amargo e whisky (não é alcoólico). Para a cobertura? Uma ganache cremosa da iguaria. Para sanar a curiosidade, a fatia está disponível por R$ 28 e o bolo inteiro por R$ 233, 90, servindo 20 pessoas. Onde: Era Uma Vez - Dessert & Cakes (av. Senador Virgílio Távora, 1837 B - Aldeota)



Era Uma Vez - Dessert & Cakes (av. Senador Virgílio Távora, 1837 B - Aldeota) Funcionamento: segunda-feira a sábado, das 11 às 20 horas (cozinha encerra 19h30)



segunda-feira a sábado, das 11 às 20 horas (cozinha encerra 19h30) Mais informações: @eraumavezdessertsandcakes (Instagram) Fátima Tortas e Bolos Fátima Tortas e Bolos atua há 35 anos com doces caseiros Crédito: Raniere Rocha/divulgação Se desejar o bolo diretamente na sua residência, a Fátima Tortas e Bolos surge como uma ótima opção. Sabor caseiro, a loja usa uma técnica que deixa a massa aerada, entregando um resultado mais fofo e macio. Além disso, o bolo também é molhadinho na medida certa e, caso deseje ele com cobertura, vai ficar satisfeito com o quão "chocolatudo" ele pode ser.

O catálogo oferece ele no formato redondo sem furo e com furo, e tabuleiro. O preço varia de acordo com o formato e tamanho escolhido, podendo custar entre R$ 30 a R$ 65. Por exemplo, caso opte pelo bolo tabuleiro, que conseguirá servir até 24 pedaços, pagará R$ 50. Onde: Fátima Torta e Bolos (Rua Padre Antonino, 106 - Joaquim Távora)

Fátima Torta e Bolos (Rua Padre Antonino, 106 - Joaquim Távora) Funcionamento: segunda-feira a sábado, das 7 às 21 horas; domingo, das 7 às 19 horas

segunda-feira a sábado, das 7 às 21 horas; domingo, das 7 às 19 horas Mais informações: @fátimatortasebolos (Instagram) | (85) 9 9931-1716 Depot Medieval Bolo Valhala é a sobremesa mais pedida no cardápio do Depot Medieval Crédito: Davi Maia/divulgação A última opção da nossa lista foge do espectro cafeterias e docerias, e entra na pizzaria. Calma, não é pizza de bolo de chocolate, mas realmente a massa chocolatuda. Este vem como uma sobremesa após a janta, ou não, para se lambuzar e saciar aquele desejo por algo doce. O local adota uma estética que se inspira em séries como “Game of Thrones” e “Vikings”.