Xuxa está internada em hospital de SP para cirurgia no joelho

A apresentadora, que pretende fazer turnê no segundo semestre de 2025, já havia marcado a cirurgia como forma de prevenção; entenda operação de Xuxa

“Ela está se prevenindo, porque como a gente vai fazer a turnê no segundo semestre e ela dança e ela também tem uma rotina rigorosa de treino todo dia, ela achou melhor fazer logo para se cuidar e estar 100% para o segundo semestre”, relatou em nota ao Gshow a assessoria de imprensa da artista.

O retorno de Xuxa está programado em turnê intitulada “Última Nave”, que deve percorrer o Brasil. As datas das apresentações ainda não foram divulgadas.

Nova edição da Boneca da Xuxa esgota um dia após lançamento | ENTENDA

Xuxa: cena em documentário das Paquitas virou meme

Em série documental “Pra Sempre Paquitas”, do streaming Globoplay, as assistentes de palco de Xuxa retornaram ao olhar do público para relembrar a antiga carreira e seus desafios.

Mas não foram as paquitas que conquistaram os internautas. Em cena que viralizou nas redes sociais, uma criança segura o microfone do repórter e desabafa: “Eu cheguei aqui três horas da madrugada, isso não pode acontecer. Deixaram o moço entrar e as crianças ficaram. Que Xou da Xuxa é esse? ”.