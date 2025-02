Walt Disney tem lucro US$ 2,55 bilhões e supera expectativas

A Walt Disney teve lucro líquido de US$ 2,55 bilhões no seu primeiro trimestre fiscal (encerrado em dezembro), maior do que o ganho de US$ 1,91 bilhão apurado em igual período do ano anterior, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira.

Com ajustes, a gigante de entretenimento norte-americana garantiu lucro por ação de US$ 1,76 entre outubro e dezembro, superando a projeção de analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,45 por ação.