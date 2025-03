Carnaval do Recife: como o maior bloco do mundo torna a festa acessível para PCDs

Galo da Madrugada lançou a ala da Acessibilidade, destinada a Pessoas com Deficiência (PCDs), com o tema "Pernambuco: do Galo ao Bacalhau, viva o Carnaval". / Crédito: Ícaro Benjamin/Divulgação

Considerado o maior bloco de Carnaval do mundo, o Galo da Madrugada lançou iniciativa inclusiva neste Sábado de Zé Pereira, 1º de fevereiro. A Ala da Acessibilidade, destinada a Pessoas com Deficiência (PCDs), é uma das novidades da edição com o tema “Pernambuco: do Galo ao Bacalhau, viva o Carnaval”. Em 2025, a festa que arrasta mais de 2 milhões de pessoas tem um espaço para PCDs, logo atrás do trio elétrico temático do rei Momo. Os foliões são acompanhados por equipe anticapacitista, com áudiodescritores e intérpretes de libras, além de um espaço isolado da multidão para permitir a circulação livre.

“A gente conhece PCDs que adoram o Carnaval, mas não têm a oportunidade de brincar como deveriam, com acessibilidade comunicacional e espaço possível. É isso que a gente preza quando se oferece acessibilidade: é preciso acessibilizar o espaço, o ambiente, o evento”, explica Liliana Tavares, responsável pelo projeto. A coordenadoria disponibilizou um formulário online para entender a demanda da ala, que seguiu para as ruas com cerca de 200 pessoas, entre cegos, surdos e cadeirantes. O cortejo foi um dos primeiros a ultrapassar a ponte Duarte Coelho, por volta das 11 horas, e seguiu trajeto até o Camarote da Acessibilidade, perto da Praça do Carmo. “A ideia de levar o folião PCD para a rua era um sonho da gente e só foi possível porque o Galo entendeu que precisava. O impacto da ala é mostrar que as pessoas podem estar onde elas quiserem, basta que a sociedade faça parte dela, o que a Lei da Inclusão pede”, complementa Liliana.

Ala da Acessibilidade, destinada a Pessoas com Deficiência (PCDs), é uma das novidades da edição com o tema "Pernambuco: do Galo ao Bacalhau, viva o Carnaval" Crédito: Ícaro Benjam /Divulgação Chuva forte não desanima foliões O trajeto do Galo da Madrugada começou às 9 horas com queima de fogos no Forte das Cinco Pontas. No comando do primeiro trio, João Gomes surgiu vestido de Chico Science - homenageado pelo jovem no show do Carnaval do Recife na sexta-feira, 28 - e levantou o público com sucessos como “Eu Tenho a Senha”. Por volta das 10h30min começou uma forte chuva, que acompanha a cidade pernambucana nos últimos dias. O tempo, porém, não desanimou os foliões. O casal Fernanda Moreira, 27, e Wallace Bethoven, 29, estão juntos há quatro anos e compareceram ao Galo pela primeira vez.