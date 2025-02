Pré-Carnaval: Mercado dos Pinhões reúne fortalezenses e turistas

Misturando hits atuais como “Perna Bamba”, de Léo Santana, com mais antigos e “Carimbó do Macaco” de Pinduca, a dj Maria Tavares abriu mais um final de semana de Pré-Carnaval no Mercado dos Pinhões, nesta sexta-feira, 14. O cantor Paulo Marinho e o Bloco Balangandã seguiram agitando a noite, conforme mais pessoas chegavam. A Superbanda, atração muito aguardada, encerrou a sexta com muita folia.

Os foliões foram chegando aos poucos a um dos 12 polos que fazem parte da programação pré-carnavalesca da Capital. O público era formado de fortalezenses recém-saídos do trabalho que ainda encontravam energia para celebrar e turistas que vinham conhecer a festa pela primeira vez, como a recifense Zuleide Bezerra.