Souleymane Cissé, pioneiro do cinema africano, morre aos 84 anos

Primeiro cineasta africano a ganhar prêmio no Festival de Cinema de Cannes, Souleymane Cissé morreu aos 84 anos de idade

Mariam Cissé, filha do artista, afirmou o falecimento à AFP. “Estamos todos em choque. Ele dedicou toda sua vida a seu país, ao cinema e à arte”, declarou. Detalhes sobre a causa da morte não foram divulgados.

Nascido em 21 de abril de 1940 na cidade de Bamako, Souleymane Cissé é considerado pioneiro da produção cinematográfica da África . Com uma trajetória na arte de mais de cinco décadas, Cissé foi o primeiro diretor africano a ganhar um prêmio no Festival de Cinema de Cannes .

Em 1987, o cineasta venceu o Prêmio do Júri por “Yeelen” (“A Luz”). Já em 2023, conquistou a Carruagem de Ouro (Carrosse d'Or) com “Finye” (“O Vento”).

Cissé é fundador e foi presidente da União dos Criadores e Empresários do Cinema e do Audiovisual da África Ocidental (Ucecao) e destaca em seus trabalhos, as tradições e cultura africana, sendo reconhecido por ter uma obra humanista e política.