MPB-4 celebra 60 anos de banda com show em Fortaleza em abril

O grupo MPB-4 volta a Fortaleza para show especial no mês de abril. Celebrando 60 anos de carreira, a banda realiza uma apresentação única no Teatro RioMar, localizado no bairro Papicu, no dia 5.

Um dos principais nomes da música popular brasileira , o MPB-4 se tornou referência no ritmo e considerado pioneiro pelas harmonias vocais, tendo influenciado diversos artistas que vieram nos anos seguintes.

Com seis décadas de fundação, a banda leva para o show na Capital canções clássicas, além de produções mais recentes do álbum comemorativo “MPB4 - 60 Anos de MPB”, que conta com parcerias de Alceu Valença, Chico Buarque, Dori Caymmi, Milton Nascimento, Paulinho da Viola e Toquinho.

Os ingressos para o show estão à venda no site Uhuu e na bilheteria presencial do Teatro RioMar Fortaleza, com valores a partir de R$ 110.

MPB-4: 60 Anos de MPB em Fortaleza