Casimiro é condenado em R$ 15 mil após reagir um episódio de Supernanny

Além do valor destinado à vítima, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) determinou que o influenciador removesse o vídeo do canal de cortes.

As alegações surgiram a partir de um episódio gravado em 2014, envolvendo a família Jales. O participante — pai da família — sentiu-se ofendido após Casimiro referir-se a ele como “vagabundo”, “bobalhão”, “paspalhão”, “um merda” e “come e dorme”.

“Violando o direito à honra e a dignidade do autor, configurando dano moral, especialmente pelo caráter público e pelo potencial de repercussão negativa das ofensas proferidas na rede social”, consta no documento da publicação.

Segundo o processo, o homem alegou que o streamer prejudicou sua moral ao proferir ofensas graves como calúnia, injúria e atribuição de apelidos com o objetivo de ferir sua honra, imagem e dignidade.

Inicialmente, a Vara Especial Cível determinou que Casimiro pagasse uma indenização por danos morais no valor de R$ 10 mil, além da exclusão dos cortes da live publicada no YouTube. A sentença considerando que o streamer menosprezou a dignidade do homem.

Porém, posteriormente, o valor foi elevado para R$ 15 mil.

Casimiro condenado: defesa



A defesa do influenciador alegou que o canal Cortes do Casimiro tem especificamente humorística e que eventuais críticas e sátiras são manifestações de liberdade de opinião.