Casimiro é presenteado por Neymar em dia que CazéTV supera 3,5 milhões de pico de audiência

Agraciado pelo astro do Santos após o empate com o Botafogo-SP pelo Paulistão, o comunicador 'perdeu' as chuteiras do camisa 10

O duelo sobre o ‘homem mais feliz do Brasil’ na última quarta-feira, 5, fica acirrado tratando-se de Neymar e Casimiro Miguel. I ídolo santista vivenciou o sentimento de reestrear pelo clube de coração no mesmo dia em que completou 33 anos. O comunicador, por sua vez, bateu recorde histórico da temporada pela CazéTV e ainda foi presenteado com o par de chuteiras usado pelo astro.

Neymar estava ao vivo no canal quando atendeu ao pedido de Casimiro pelo par de chuteiras. O comunicador ficou descrente no momento em que astro se abaixou para retirá-las do pé e não se conteve na continuidade da transmissão. A felicidade, porém, durou pouco, e o apresentador precisou devolver o presente.