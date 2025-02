Aclamada na Netflix, ‘Anne With an E’ ganha adaptação em anime

Baseado no livro da canadense Lucy Maud Montgomery, anime "Anne Shirley" estreia em abril no Japão

/ Crédito: The Answer Studio/Divulgação

Os fãs da série “Anne With an E” (2017-2019), um dos grandes sucessos da Netflix , podem celebrar o retorno da personagem em uma nova adaptação.

A novidade foi anunciada nesta semana, com a divulgação do trailer de “Anne Shirley”. A produção japonesa é realizada pela The Answer Studio, estúdio que participou de “Your Name”, “Haikyu!!” e “Suzume”.