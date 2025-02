Quinta do Caranguejo em Fortaleza: por que a escolha pela quinta-feira

Barraca Chico do Caranguejo em 1994 / Crédito: Fernando Sá, em 25/08/1994

A tradição da “Quinta do Caranguejo” em Fortaleza tem raízes culturais profundas no Ceará. Embora não haja um registro oficial exato de sua origem, acredita-se que essa prática tenha começado entre as décadas de 1980 e 1990, impulsionada por bares e restaurantes que buscavam atrair clientes em dias de menor movimento.

Segundo o professor de gastronomia, chef de cozinha e colunista do O POVO, Edilberto Costa, a tradição está diretamente ligada à forte presença do caranguejo-uçá na culinária cearense.

Esse crustáceo sempre foi um dos principais ingredientes da gastronomia local, sendo consumido em eventos familiares, festas e reuniões de amigos.

A abundância de caranguejos nos manguezais do litoral do Ceará e a facilidade de preparo fizeram com que ele se popularizasse nos cardápios dos estabelecimentos. Quinta do Caranguejo em Fortaleza: por que a quinta-feira foi escolhida? A escolha da quinta-feira para o consumo do caranguejo está associada a alguns fatores estratégicos:



Movimentação nos bares e restaurantes : A quinta-feira é um dia estratégico para atrair clientes antes do fim de semana.



: A quinta-feira é um dia estratégico para atrair clientes antes do fim de semana. Tempo de captura e preparo : O caranguejo era tradicionalmente capturado no início da semana, garantindo um produto fresco para a quinta-feira.



: O caranguejo era tradicionalmente capturado no início da semana, garantindo um produto fresco para a quinta-feira. Cultura do happy hour: Com a chegada do fim da semana, a quinta-feira se tornou um dia de descontração e socialização, ideal para encontros entre amigos.

Com o tempo, essa tradição se consolidou e expandiu, tornando-se um evento gastronômico semanal em Fortaleza e em outras cidades do Ceará.

Quinta do Caranguejo em Fortaleza: tradição como um evento social Mais do que um simples prato típico, a Quinta do Caranguejo se tornou um evento social. Restaurantes promovem promoções especiais, servindo o caranguejo com molhos variados, farofa, pirão e bebidas típicas, como cerveja gelada. O ritual de reunir amigos e familiares, arregaçar as mangas e usar martelinhos para quebrar os cascos do caranguejo faz parte da experiência. Para moradores e turistas, participar dessa tradição é uma oportunidade de vivenciar um aspecto autêntico da cultura cearense.

Shiara Bezerra Barroso de Alencar, fisioterapeuta natural do Piauí, é uma das pessoas que destinam as noites de quinta-feira à um bom prato de caranguejo. Ela conta que mora em Fortaleza há 33 anos e sempre teve apreço pelas caranguejadas, mas adquiriu esse hábito com mais frequência após a pandemia. Foto: Divulgação Confira lugares em Fortaleza para aproveitar a Quinta do Caranguejo “Para mim, é um dia de tradição”, afirma Shiara. Sem um restaurante favorito, ela prefere variar e explorar novas opções. Quando questionada sobre o que não pode faltar em uma boa caranguejada, responde sem hesitar: “Leite de coco”. Para ela, a melhor parte é o clima de relaxamento e a convivência agradável.”

Shiara também já teve a oportunidade de levar amigos e familiares de fora do estado para vivenciarem a tradição, e a reação deles foi curiosa. “Eles acharam o pelo do caranguejo estranho”, conta. Segundo a piauiense, o verdadeiro encanto da Quinta do Caranguejo vai além da comida. “Tudo em volta, todo mundo na mesma sintonia de experimentar um bom caranguejo”. Nos restaurantes, o ambiente também tem um charme próprio, com um clima mais leve e descontraído nas quintas-feiras. “Noto que muitos ficam com o serviço mais leve”, conclui. Onde aproveitar a Quinta do Caranguejo em Fortaleza? Diversos restaurantes e barracas de praia oferecem promoções especiais às quintas-feiras. Lugares como a Praia do Futuro, a Varjota e a Beira Mar são famosos por seus estabelecimentos especializados no prato. Confira alguns lugares em Fortaleza para aproveitar a Quinta do Caranguejo: