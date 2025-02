Sorriso Maroto faz show em Fortaleza em abril; saiba sobre ingressos

O grupo Sorriso Maroto vem a Fortaleza para show especial no mês de abril. Um dos principais nomes do pagode no Brasil, o grupo fundado em 1997 celebra a trajetória com a turnê “Sorriso Maroto - As Antigas”, que deve passar por todas as regiões do País em 2025.

