Filme cearense vence premiação em 28ª Mostra de Cinema de Tiradentes

O evento também realizou fóruns de discussão sobre o cenário do audiovisual brasileiro e homenageou a artista Bruna Linzmeyer por sua trajetória no cinema.

A 28ª Mostra de Cinema de Tiradentes premiou no último sábado, 1º de fevereiro, destaques do cinema nacional da edição de 2025. Durante nove dias, o festival exibiu 140 filmes brasileiros entre longas e curtas-metragens, em pré-estreias e mostras temáticas gratuitas.

“Morte e Vida Madalena”, do cearense Guto Parente, foi um dos premiados da edição com a honraria Málaga Wip, estabelecido por Walter Tiepelmann, diretor artístico do Fidba (International Documentary Film Festival).