Filme cearense vence júri popular na 26ª Mostra de Tiradentes

Filme dirigido por Pedro Diógenes, "A Filha do Palhaço" foi exibido na Mostra Praça do evento. Longa mineiro "As Linhas da Minha Mão", de João Dumans, foi escolhido melhor filme pelo júri oficial

Depois de oito dias de programação dedicada ao audiovisual brasileiro independente, a 26ª Mostra de Cinema de Tiradentes anunciou em cerimônia na noite deste sábado, 28, os vencedores da edição. Entre os longas, o destaque foi para "As Linhas da Minha Mão", de João Dumans, que venceu o Troféu Barroco de melhor filme da Mostra Aurora, concedido pelo júri oficial. Já pela votação popular, foi destacada a produção cearense "A filha do palhaço", de Pedro Diógenes.

O longa de Dumans é um documentário experimental que apresenta reflexões de uma atriz sobre arte e loucura. Já o cearense premiado é uma ficção que acompanha o reencontro de um pai e uma filha adolescente após anos de separação.

Neste ano, sete longas-metragens foram selecionados para a Mostra Aurora: "As Linhas da Minha Mão” (MG), de João Dumans; “Cervejas no Escuro” (PB), de Tiago A. Neves; “Peixe Abissal” (RJ), de Rafael Saar; “Solange” (PR), de Nathalia Tereza e Tomás von der Osten; “Vermelho Bruto” (DF), de Amanda Devulsky; "A Vida São Dois Dias" (CE/RJ), de Leonardo Mouramateus; e “Xamã Punk” (RJ), de João Maia Peixoto.

Entre os curtas, as produções cearenses "Lalabis", dirigido por Noá Bonoba, e "KENZO ou o triunfo da auto-desintegração", de Pedrokas, disputaram a Mostra Foco, voltada ao formato. Nela, "Remendo” (ES), de Roger Hill, despontou com o troféu do júri oficial e o Prêmio Canal Brasil de Curtas. A votação popular, por sua vez, premiou "Nossa Mãe era Atriz” (MG), de André Novais Oliveira e Renato Novais de Oliveira.

No total, 10 filmes cearenses participaram da mostra. Entre os curtas, foram exibidos "Quinze Primaveras", de Leão Neto, na Mostra Praça; "Do Tanto de Telha no Mundo", de Bruno Brasileiro, e "Soberane", de Wara, na Mostra Panorama; "Barra Nova", de Diego Maia, na Mostrinha; e "As lavadeiras do Rio Acaraú transformam a embarcação em nave de condução", de kulumym-açu, e "Mecanismo", de Isaac Morais, Gabriel Lima e Maria Beatriz, na Mostra Formação. Completando a presença do Estado, o longa "A filha do palhaço", de Pedro Diógenes, foi exibido na Mostra Praça.

O júri oficial da edição de 2023 foi formado pela montadora e cineasta Cristina Amaral; a cineasta e professora Dácia Ibiapina; a pesquisadora e professora Ester Marçal Fér; o jornalista e pesquisador GG Albuquerque; e o crítico, pesquisador e professor Luiz Carlos Oliveira Jr.

