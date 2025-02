Artistas cearenses fazem show em São Paulo este mês; saiba mais

4ª edição do Noite Invasão Cearense leva artistas do Estado para se apresentaram durante programação da Semana Internacional da Música de São Paulo (Sim-SP)

O Ceará está em todos os cantos. De Norte a Sul do País, é fácil encontrar um cearense, seja qual for a situação. Quando se fala de artistas locais, então, músicos, cantores e instrumentistas logo marcam presença e mostram seus melhores talentos.

Marcado para ocorrer no dia 19 deste mês, a quarta edição do Noite Invasão Cearense leva à cidade de São Paulo nomes da música local para apresentar seus mais diversos estilos e afirmar que o Ceará dança em todos os ritmos.

Realizado pelo Hub Cultural Porto Dragão em parceria com o Centro Cultural do Cariri, o evento acontece durante a Semana Internacional da Música de São Paulo (Sim-SP) e será realizado no Mundo Pensante, casa de shows localizada no bairro Bela Vista.

Na ocasião, o público paulista poderá acompanhar os shows de Briar, Fernando Catatau, Jonnata Doll e os Garotos Solventes feat. Verônica Valenttino, Má Dame, Moon Kenzo, Nayra Costa, Nazirê, O Cheiro do Queijo e Zé de Guerrilla, além dos DJs Emiciomar e Val Pescador.

