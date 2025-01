Dia da Visibilidade Trans: veja agenda especial em Fortaleza

Celebrado nesta quarta-feira, 29 de janeiro, o Dia da Visibilidade Trans reforça a importância da manutenção dos direitos da população trans e travestis no Brasil. Comemorada desde 2004 , a data é marcada pela resistência e fortalece as ações da comunidade.

O canal por assinatura Telecine Cult exibe o filme-documentário “Salão de Baile: This Is Ballroom”, nesta quarta-feira, 29, às 19 horas. Dirigido e roteirizado por Juru e Vitã, a produção acompanha o universo da cultura ballroom no Rio de Janeiro, apresentando os desafios, vitórias, expressões e legado.

Documentário “Salão de Baile: This Is Ballroom”

Com direção de Mónica Taboada-Tapia, o filme colombiano “Alma do Deserto” acompanha a jornada de Georgina, uma mulher trans da etnia Wayúu, na luta para que sua identidade de gênero seja reconhecida e respeitada. Abordando temáticas de opressão, discriminação e invisibilidade, o filme chega aos cinemas nesta quinta-feira, 30.

O Theatro José de Alencar recebe nesta quarta-feira, 29, e quinta-feira, 30, o espetáculo de dança “Pintosas”, a partir das 19 horas. Realizado pela Barlavento Companhia de Artes Cênicas, a apresentação é descrita como um “grito de defesa contra o preconceito” que atinge a população LGBTQ+. O momento é gratuito, com retirada de ingresso on-line no Sympla.

Já na quinta-feira, 30, a Bece promove a aula “Consequências da colonização para vidas trans e travestis no Brasil”, conduzida por Dáry Bezerra e com mediação de Labelle Rainbow, que irá debater sobre autores decoloniais, além de abordar a relação entre o colonialismo e o racismo, machismo e LGBTfobia.

Nesta quarta-feira, 29, a aula inaugural do ciclo formativo “Vidas Trans, Arte e Colonização”, realizado pela Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece), ocorre de forma virtual a partir das 19 horas. Ministrada por Sol Alves e mediada por Stefany Mendes, a aula “Travestilidades e o Direito à Memória” irá debater sobre políticas de memória e inclusão, além de compartilhar visões sobre a preservação das histórias e trajetórias da população.

Quando : quinta-feira, 30, das 19 horas às 21 horas



: quinta-feira, 30, das 19 horas às 21 horas Onde : Plataforma Google Meet



: Plataforma Google Meet Inscrições : via formulário on-line disponibilizado no site da Bece



: via formulário on-line disponibilizado no site da Bece Gratuito

Lançamento

Revista “Memória Transmasculina - Rastros de ê”

Nesta sexta-feira, 31, o Coletivo TransTcholagi lança a revista “Memória Transmasculina - Rastros de ê”, publicação física e digital que visa evidenciar artistas transmasculinos e não-binários que residem no Ceará. A obra é lançada na terceira edição do Festival Dá Teu Nome, ação do programa Dá Teu Nome, que integra o Núcleo Políticas Afirmativas do Instituto Mirante.

Quando : sexta-feira, 31, às 13h30min



: sexta-feira, 31, às 13h30min Onde : Pinacoteca do Ceará (rua 24 de Maio, 34 - Centro)



: Pinacoteca do Ceará (rua 24 de Maio, 34 - Centro) Gratuito

Abertura

Exposição “Mandingueira”

Está aberta no Museu de Arte Contemporânea do Ceará (MAC) a exposição “Mandingueira”, da artista Pedra Silva. Resultado de cinco anos de pesquisa sobre “corpo, ancestralidade e natureza”, a primeira mostra individual de Pedra apresenta no espaço do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura performances, vídeos e intervenções urbanas, além de esculturas e uso das artes cênicas. A exposição fica em cartaz no MAC até o dia 17 de março, com visitação gratuita de quarta a sexta-feira, das 9 horas às 18 horas; sábados, domingos e feriados, das 13 horas às 18 horas.