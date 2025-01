Como Fernanda Torres se tornou uma das atrizes brasileiras mais reconhecidas no exterior

Getty Images Fernanda Torres vem de uma importante família da dramaturgia brasileira Nesta segunda-feira (23/1), Fernanda Torres foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz, com o filme Ainda Estou Aqui, que disputa também nas categorias de Melhor Filme e Melhor Filme Estrangeiro. É a primeira vez que um filme nacional compete na categoria principal.

No filme, baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, ela interpreta a advogada Eunice Paiva, uma mulher que precisou lidar com o sequestro e o assassinato de seu marido — o ex-deputado Rubens Paiva — no período da ditadura militar (1964-1985).

A indicação, que vem após a conquista do Globo de Ouro de Melhor Atriz em 6 de janeiro, consolida Torres, de 59 anos, como uma das atrizes brasileiras mais influentes e importantes de sua geração. Nascida em 1965, ela é filha de dois outros grandes nomes da dramaturgia do país: Fernanda Montenegro e Fernando Torres. Toda sua vida, aliás, está mergulhada no universo audiovisual: seu irmão mais velho, Claudio Torres, trabalha como diretor, roteirista e produtor, e ela é casada desde 1997 com o diretor Andrucha Waddington.

A estreia de Torres na dramaturgia aconteceu no teatro, em 1978. No ano seguinte, ela também passou a fazer projetos na televisão, como novelas e minisséries. No início dos anos 2000, a atriz ganhou grande destaque popular ao protagonizar a série cômica Os Normais, ao lado de Luiz Fernando Guimarães.

Alguns anos depois, a partir de 2011, outro seriado de comédia encabeçado por ela e Andrea Beltrão — Tapas & Beijos — foi sucesso de crítica e de audiência. Nessa mesma época, Torres também estreou na literatura. O primeiro romance dela, intitulado Fim, foi publicado em 2013. Quatro anos depois, em 2017, ela lançou A Glória e Seu Cortejo de Horrores.

Torres ganhou diversos prêmios ao longo da carreira. Em 1986, ela recebeu a Palma de Ouro do Festival de Cannes por sua atuação em Eu Sei que Vou Te Amar, de Arnaldo Jabor. Ao interpretar Eunice Paiva em Ainda Estou Aqui, ela levou o troféu de melhor atriz de drama no Globo de Ouro — e está entre as cotadas a finalista no Oscar, cuja lista será divulgada no dia 17 de janeiro.