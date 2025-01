Sergio Herval, do Roupa Nova, adia agenda de shows após cirurgia

O cantor e baterista do Roupa Nova, Sergio Herval, sofreu um acidente doméstico no início do ano. Conforme o colunista Leonardo Neto, do Estadão, o músico passou por uma cirurgia na perna direita, o que motivou a sua ausência no cruzeiro temático de aniversário dos 40 anos da banda.

