Morre John Sykes, guitarrista do Whitesnake, aos 65 anos

O músico e guitarrista John Sykes morreu na segunda-feira, 20, aos 65 anos de idade. A informação foi divulgada pela página oficial do artista no Facebook , detalhando que a causa da morte se deu após uma “batalha árdua contra o câncer”.

Em 1984, foi convidado por David Coverdale, vocalista do Whitesnake, a integrar a banda de rock britânica. Sua estreia no grupo foi com o disco “Slide It In” (1984) e esteve presente no álbum “Whitesnake” (1987), que rendeu à banda mais de 8 milhões de cópias vendidas e certificado de Platina.