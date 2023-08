Morre Bernie Marsden, guitarrista da banda de hard rock Whitesnake

Morreu nesta sexta-feira, 25, Bernie Marsden, guitarrista da formação original do Whitesnake. A informação foi confirmada por David Coverdale, vocalista da banda britânica em publicação no Twitter na manhã de hoje.

“Eu acabei de acordar com a horrível notícia da morte de meu velho amigo e cofundador do Whitesnake, Bernie Marsden. Meus sinceros pensamentos e orações para sua amada família, amigos e fãs”, disse o líder do grupo.

Bernie Marsden tinha 72 anos de idade e foi um dos compositores dos grandes sucessos musicais da banda de hard rock, como “Here I Go Again”, de 1982, canção que conquistou o topo das paradas musicais internacionais.