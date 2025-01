Rock the Mountain 2025: com Gloria Groove e Caetano, veja o line-up

Rock The Mountain 2025 promete sua maior edição, com seis dias de shows, 100 artistas nacionais, quatro internacionais e ingressos já disponíveis.

/ Crédito: Divulgação/ Rock The Mountain

Entre as principais atrações, destacam-se nomes como Caetano Veloso, BaianaSystem, Ney Matogrosso, Liniker, BK e Gloria Groove. Esta será a 13ª edição do festival, cuja estreia ocorreu em 2013.

Famoso festival de Petrópolis, no Rio de Janeiro, o Rock The Mountain anunciou suas atrações para 2025. Em sua maior edição até agora, o evento terá duração de seis dias, divididos em dois finais de semana: de 31 de outubro a 2 de novembro e de 7 a 9 de novembro.

Uma das pautas principais do evento é o foco na arte, com diversas peças sendo expostas ao público. Além disso, a sustentabilidade também é uma bandeira constantemente levantada pela organização.

Rock The Mountain 2025: Line-up

O line-up de estrelas brasileiras, que se apresentarão nos palcos Floresta, Estrela e Mangolab, inclui os seguintes artistas:



Ajuliacosta

Ana Carolina

BaianaSystem

BK

Caetano Veloso

Capital Inicial

Chet Faker

Chico César e Zeca Baleiro

Criolo

Don L

Fundo de Quintal

Gloria Groove

João Gomes

Jorja Smith

L’Impératrice

Lia de Itamaracá

Liniker

Mariana Aydar

N.I.N.A.

Ney Matogrosso

Os Mutantes

Pedro Sampaio

Psirico

Samuel Rosa

Supla

Thiago Pantaleão

Tributo a Raul Seixas

Yago Oproprio

Zaynara

Rock The Mountain 2025: Valores dos ingressos

Os ingressos para a edição de 2025 do Rock The Mountain serão vendidos exclusivamente no formato passaporte, garantindo acesso completo para cada final de semana.