Domingo Maior hoje, 12: qual filme vai passar na TV Globo no domingo

Um filme de ação vai passar no Domingo Maior no domingo, 12 de janeiro de 2025 (12/01/25), na programação da TV Globo, às 23h55min (horário de Brasília). Trata-se de "O Protetor 2". Longa-metragem será exibido logo depois do Estação VM, com a banda Seu Desejo.

Robert McCall é um agente aposentado da CIA que atua como vigilante indo atrás de criminosos que saem impunes. Mas, quando sua melhor amiga Susan Plummer é assassinada, ele volta à ativa, com a ajuda de seu velho parceiro, para se vingar dos responsáveis.