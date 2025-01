Toguro preso em Balneário Camboriú: ‘Não consegui entender’, diz influencer

O youtuber Tiago Toguro, conhecido como o criador da Mansão Maromba, soma milhões de seguidores em suas redes sociais. No Instagram, onde também compartilhou registros de sua detenção, o influenciador possui 9,4 milhões de seguidores.

A sua produção é focada em temáticas fitness, incluindo a musculação, com a presença especial de famosos em alguns vídeos.

Toguro é preso em Balneário Camboriú. Veículo do influenciador estava parado em local proibido e sem placas. Ele entrou no carro, tentou retirar o automóvel, indo para cima com o veículo para cima do agente de trânsito.



Leia: https://t.co/J5w048Y01Z pic.twitter.com/Kjcwv6ETlL