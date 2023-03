Motociclista morre em acidente envolvendo influencer Toguro no RJ

Um acidente entre um carro e uma moto, no início da madrugada deste sábado, 4, terminou com a morte de um homem na Linha Amarela, no Rio de Janeiro. Segundo relatos, o motorista do carro seria o influenciador Tiago Toguro.

Ainda segundo testemunhas, Toguro dirigia pela Linha Amarela, na altura de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio, quando perdeu o acesso para a avenida Brasil.

Para recuperar a saída perdida, ele teria dado marcha ré. Foi nesse momento que colidiu com a moto. As informações são do portal g1.

Segundo a concessionária Lamsa, que administra a Linha Amarela, equipes foram acionadas e atestaram o óbito do motociclista. A Defesa Civil esteve no local e removeu o corpo para o Instituto Médico Legal (IML).

Até o momento, o influenciador não se pronunciou sobre o caso.

Quem é o influencer Toguro?

Tiago Toguro ganhou destaque na internet com vídeos sobre musculação e vlogs variados nos canais de YouTube “Em Busca do Shape Inexplicável” e “Mansão Maromba”.

Os dois canais juntos somam quase 8 milhões de seguidores.

No Tiktok, Toguro tem mais de 4 milhões de seguidores. No Instagram, Toguro conta com 6,2 milhões de fãs.

