Saulo Duarte faz apresentações em Fortaleza no mês de janeiro

Apresentações do cantor e compositor Saulo Duarte acontecem no Calçadinha Bar; repertório une músicas autorais com versões de outros artistas

O cantor, compositor e produtor Saulo Duarte faz temporada musical em Fortaleza com o projeto “Sessões de Verão", promovido pelo Calçadinha Bar, estabelecimento localizado no bairro Meireles. As apresentações acontecem nos dias 5 e 12 de janeiro, às 17 horas, com couvert por R$ 10.

A partir da mistura dos ritmos latinos-amazônicos com elementos do reggae e do pop, o artista apresenta músicas do próprio repertório, a exemplo de "Mistério no Olhar", “Yo Vengo”, “Arrepiô” e “Zonzon”. Ele também performa versões de canções de Bob Marley e Gilberto Gil.