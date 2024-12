Cinema em Fortaleza: Filmes em cartaz de hoje, 30 de dezembro(30/12)

Sinopse

Do lendário diretor Ridley Scott, ‘Gladiador II’ continua a saga épica de poder, intriga e vingança ambientada na Roma Antiga. Anos depois de testemunhar a morte do venerado herói Maximus nas mãos de seu tio, Lucius (Paul Mescal) é forçado a entrar no Coliseu depois que seu lar é conquistado pelos imperadores tirânicos que agora comandam Roma com mão de ferro. Com a raiva em seu coração e o futuro do Império em jogo, Lucius deve olhar para o seu passado para encontrar força e honra para devolver a glória de Roma ao seu povo.