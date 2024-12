De pane elétrica e celebridades, confira os destaques da CCXP 2024

CCXP 2024: confira a programação do evento e mais / Crédito: Divulgação/ CCXP

Considerada a maior feira de cultura pop do Brasil e uma das maiores da América Latina, a Comic Con Experience (CCXP), se encerra neste domingo, 8, na São Paulo Expo. Confira mais detalhes acerca do evento, que contou com estandes de marcas e atividades interativas. No local, 11 espaços foram distribuídos em 115 mil metros e tiveram a presença de 120 marcas diversas, painéis com atores e áreas interativas para os fãs. Os ingressos para os quatro dias de evento começaram a ser vendidos em abril deste ano, com preços entre R$ 200 e R$ 3.300. A variação de preços se dá dependendo do dia escolhido e do tipo de ingresso: inteira ou meia-entrada.

Entre as celebridades que participaram do evento no sábado, 7, estão nomes como Alan Ritchson, Anya Taylor-Joy, Adam Scott, James Marsden, Marina Ruy Barbosa, Miles Teller ("Entre Montanhas"), Nicole Wallace, Selton Mello ("Ainda Estou Aqui") e outros.

O elenco de “Yellowjackets”, Sophie Nelisse ("A Menina Que Roubava Livros"), Jasmin Savoy Brown ("The Leftovers"), Sophie Thatcher ("MaXxXine"), Courtney Eaton ("Deuses do Egito") e Kevin Alves ("Rua do Medo: 1994 – Parte 1"), também participou do evento para a divulgação da terceira temporada da série. Confira o trailer da 3º temporada de Yellowjackets:

CCXP 2024: Instabilidade na infraestrutura elétrica causa queda de energia Segundo a CNN Brasil, por volta das 14 horas as luzes do pavilhão se apagaram, deixando quem passava pelo local no escuro. Apenas alguns estandes funcionavam normalmente com o uso de gerador. Cerca de 30 minutos após a queda elétrica, a energia foi voltando gradativamente. Ainda de acordo com a CNN, a área perto do Palco Thunder foi a menos prejudicada. A organização do evento informou que no início da tarde foi detectada uma instabilidade na infraestrutura elétrica do São Paulo Expo, impactando parcialmente alguns espaços do evento. “As equipes técnicas foram imediatamente acionadas e estão realizando o restabelecimento de forma gradual. O evento segue normalmente, conforme a programação, sem atrasos ou cancelamentos”, afirmou a organização à CNN.

CCXP 2024: Elenco de "Auto da Compadecida 2" emociona fãs em painel Com data de estreia marcada para 25 de dezembro, o filme "Auto da Compadecida 2" ganhou um painel na CCXP e os atores compartilharam expectativas para a produção. Emocionada, a atriz Fabíula Nascimento ("Estômago", 2007), que interpreta a personagem Clarabela, falou sobre o convite para participar do filme: "Eu acho que as minhas lágrimas já dizem tudo. Nunca imaginei estar ao lado desses caras. Estar nesse filme é uma honra. Estou muito agradecida, e vocês vão amar. Foi feito para vocês e para nós, que somos fãs”. Já a atriz Virgínia Cavendish ("Auto da Compadecida"), falou sobre a sequência do clássico: “Quando o Guel falou que íamos fazer 'Auto 2', achei que era uma notícia inacreditável. Depois veio a emoção gigantesca e o medo de enfrentar essa história novamente, tanto tempo depois. É muito emocionante e bom estar aqui hoje”.