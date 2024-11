Senac incentiva moda e culinária tradicionais durante o Encontro Sesc Herança Nativa

Seguindo o objetivo de valorizar e preservar as culturas de tradição oral do Estado, a décima edição do Encontro Sesc Herança Nativa contou com programação variada e participação do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) Ceará. O evento é promovido pelo Sistema Fecomércio, por meio do Serviço Social do Comércio (Sesc) Ceará, e vai até amanhã, 12, no Sesc Iparana Ecoresort. A entrada é gratuita.

Entre oficinas, apresentações culturais, artesanato e culinária, mais de 200 comunidades vindas de 75 municípios do Ceará estão reunidas no evento para conexões e intercâmbios socioculturais.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Um exemplo dessas atividades são os dois desfiles de moda realizados pelo Senac no espaço. O primeiro ocorreu no domingo, 10, e foi focado nos grupos de artesãos e em técnicas como crochê, renda de bilro e o uso da palha. Já o segundo desfile está programado para hoje, 11, às 19h, e contempla as vestimentas tradicionais e o artesanato dos povos indígenas e ciganos.