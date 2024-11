Beto Barbosa é criticado após dizer que esposa tinha 15 anos quando se casaram

Beto Barbosa e Gisele Barbosa Crédito: Reprodução

Usuários do X, antigo Twitter, criticaram o cantor Beto Barbosa, 69, após o artista divulgar detalhes sobre seu casamento com Gisele Barbosa, 27, durante entrevista ao Ticaracaticast. Na ocasião, o cantor informou que os dois se uniram há mais de uma década. “Somos casados há 12 anos. Minha mulher me ajuda bastante. Eu sempre fui quieto. Essa pessoa que está comigo é exatamente a pessoa que eu precisava para me ajudar nesse esquema de shows, produção, contrato… Que está ali para trabalhar e me ajudar a crescer”, relatou o cantor.

Nesse caso, eles teriam 57 anos e 15 anos de idade, respectivamente, à época do enlace.

Após a repercussão da entrevista, internautas passaram a questionar a idade dos dois, uma vez que, à época do casamento, Gisele era adolescente. "É normal um homem maduro namorar com uma adolescente?", questionou uma internauta. "Ele só casa com mulheres bem mais novas do que ele", destacou uma segunda. "A esposa nem tinha saído da adolescência ainda", pontuou uma terceira pessoa. LEIA TAMBÉM | Beto Barbosa se revolta e abandona programa ao vivo: 'Preconceito'



Beto se manifesta e afirma que "errou a data" Após a repercussão negativa nas redes sociais, Beto Barbosa alegou que confundiu a data de amizade pela data da união. "Nunca fomos casados há 12 anos", esclareceu o cantor em nota a Splash, do Uol. A esposa de Beto reforçou que oficializaram a união em 2023. Gisele e o cantor que se conheceram ao lado dos pais dela, quando Gisele tinha 15 anos, durante um show em Fortaleza.

"Nosso casamento aconteceu ano passado. Beto errou quando disse [no podcast] que éramos casados há 12 anos; isso nunca aconteceu". O namoro começou quando Gisele tinha 19 anos, quando Beto teve câncer e a família dela decidiu prestar ajuda emocional e familiar para que o cantor se curasse da doença. "Quando ele saiu do hospital, já tínhamos sentimentos suficientes para casarmos e construímos nossa família", seguiu Gisele.