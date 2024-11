Fórum Nacional de Museus chega a Fortaleza com programação gratuita

Ministra da Cultura, Margareth Menezes, e secretária da Cultura do Ceará, Luiza Cela, participam da cerimônia de abertura do 8º Fórum Nacional dos Museus

Tem início nesta segunda-feira, 25, a oitava edição do Fórum Nacional de Museus. Com cerimônia de abertura realizada no Cineteatro São Luiz, a partir das 18 horas, o evento terá presença da ministra da Cultura, Margareth Menezes, da secretária de Cultura do Ceará, Luisa Cela, e da presidente do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), Fernanda Castro.

Com objetivo de consolidar as bases para a implantação de uma articulação nacional dos museus brasileiros, o momento na Capital convida os profissionais de museus, pesquisadores e estudantes da área para construir e votar a proposta final do Plano Nacional Setorial de Museus (PNSM) 2025-2035.