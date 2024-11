Paul Teal, ator da série One Tree Hill, morre aos 35 anos

Conhecido pelo personagem Josh Avery, a morte do ator foi confirmada por sua noiva, Emilia Torello, em publicação nas redes sociais

O ator Paul Teal, conhecido por interpretar o papel de Josh Avery na série “One Tree Hill”, morreu na sexta-feira, 15, aos 35 anos. A informação foi compartilhada pela noiva do ator, Emilia Torello, em sua rede social.

Teal foi diagnosticado com câncer, segundo nota de sua agente, Susan Tolar Walters, aos veículos de comunicação norte-americanos. Entre as suas últimas atuações de destaque, estão os filmes “Águas Profundas”, de 2022, e “Rua do Medo: 1978 - Parte 2”, em 2021.