Papai Noel chega ao shopping Benfica neste domingo, 10 Crédito: Shopping Benfica/Divulgação

Iniciando as celebrações natalinas, neste domingo, 10, o shopping Benfica recebe a simbólica chegada do Papai Noel. O momento acontecerá às 16 horas, na entrada do shopping da avenida Carapinima, e é gratuito. Além da chegada do Bom Velhinho, o evento contará com algumas apresentações culturais, como a do Coral IAPS, formado por crianças de uma organização filantrópica. Papai Noel no Shopping Benfica: evento terá apresentação de espetáculo Além disso, o momento terá apresentações do espetáculo "Natal Doce", da companhia Mix, e da banda do Corpo dos Bombeiros.