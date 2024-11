Morre Antônio Augusto Amaral, fundador da Jovem Pan, aos 93 anos

“É com imenso pesar que o Grupo Jovem Pan anuncia o falecimento de Antônio Augusto Amaral de Carvalho, aos 93 anos. Fundador da Jovem Pan, Seu Tuta, ícone da comunicação, revolucionou a história da Rádio Jovem Pan e marcou época na televisão . Ele estava internado no Hospital Sírio Libanês com a saúde debilitada”, detalhou a nota.

Fundador da Rádio Jovem Pan, anteriormente chamada de Panamericana, Tuta – como era conhecido no ramo – foi responsável pela transformação da emissora de comunicação.

Como presidente do Grupo Jovem Pan, o empresário contribuiu para ampliação do setor ao realizar as primeiras transmissões de futebol para além do eixo São Paulo-Rio de Janeiro e com a criação do Jovem Pan Online, um dos principais sites de notícias do País.