Mario, Luigi e cia. fazendo a festa em Jamboree

Os controles, especialmente os minijogos com controles de movimento, continuam a ser um ponto de discórdia. Desde a época do Wii, a Nintendo tem insistido nesse recurso, mas eles podem ser imprecisos e desajeitados, necessitando de mais espaço físico do que simplesmente segurar um controle. A opção de desligar os controles de movimento é bem-vinda, porém, significa não aproveitar todos os 110 minijogos disponíveis. Para aqueles que preferem uma experiência mais tradicional, o modo padrão de controles proporciona uma jogabilidade mais consistente e acessível.

Visualmente, Super Mario Party Jamboree é vibrante e convidativo. Os gráficos são claros e bem desenhados, mantendo o estilo alegre e colorido característico da franquia. Os novos mapas são criativos e cada um apresenta elementos únicos que afetam a jogabilidade, como o Goomba Lagoon, que muda com as marés, adicionando uma camada estratégica ao jogo.

A trilha sonora e os efeitos sonoros continuam a ser um forte complemento à atmosfera festiva do jogo. Os sons são nítidos e bem integrados, com cada efeito sonoro realçando as ações em tela sem se tornar uma distração. Este aspecto do jogo é muitas vezes subestimado, mas em Jamboree, ele é crucial para trazer energia e entusiasmo às sessões de jogo.

Em termos de rejogabilidade, Jamboree brilha com uma variedade impressionante de minijogos e modos que garantem que cada sessão seja única. A adição de personagens e estágios que se desbloqueiam ao longo do tempo incentiva os jogadores a continuar jogando, explorando todas as facetas do jogo.