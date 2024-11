Domingo Maior hoje 03/11/24: que filme passa domingo na TV Globo?

Um filme de drama vai passar no Domingo Maior no domingo, 3 de novembro de 2024 (03/11/24), na programação da TV Globo, às 23h55min (horário de Brasília) de domingo. Trata-se de "Luta por Justiça". Longa-metragem será exibido logo depois de "Tô Nessa".

Luta por Justiça é baseado na história real do advogado Bryan Stevenson, que luta para defender prisioneiros condenados injustamente no corredor da morte. Um de seus casos mais notórios é o de Walter McMillian, um homem afro-americano condenado à morte por um assassinato que ele não cometeu. Com o apoio da ativista local Eva Ansley, Bryan enfrenta preconceitos raciais e barreiras legais na tentativa de provar a inocência de McMillian e expor as injustiças do sistema judiciário. O filme é uma história emocionante sobre coragem, racismo e a busca por igualdade diante da lei.

