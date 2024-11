Wicked: veja ingressos, elenco, quando chega aos cinemas e mais

Baseado no musical de sucesso da Broadway, Wicked tem sua primeira parte lançada dia 21 de novembro; saiba tudo sobre filme Crédito: Instagram / Wicked

A Universal Pictures Brasil revelou que a pré-venda de ingressos para Wicked, adaptação cinematográfica do musical de sucesso da Broadway estrelada pelas protagonistas Cynthia Erivo e Ariana Grande, já está disponível. VEJA: 4 estreias incríveis do Prime Video em novembro

A parte um de "Wicked" será lançado nos cinemas no dia 21 de novembro deste ano. Já a segunda parte está prevista para estrear no dia 27 de dezembro de 2025. Contudo, o filme conta com sessões antecipadas a partir do dia 19 do mesmo mês.

Wicked: sobre o que é o novo filme inspirado no musical da Broadway? Leia a sinopse: Baseado no musical homônimo da Broadway, Wicked é o prelúdio da famosa história de Dorothy e do Mágico de Oz, onde conhecemos a história não contada da Bruxa Boa e da Bruxa Má do Oeste. Na trama, Elphaba (Cynthia Erivo) é uma jovem como outra qualquer do Reino de Oz, mas incompreendida por causa de sua pele verde incomum e por ainda não ter descoberto seu verdadeiro poder. Sua rotina é tranquila e pouco interessante, mas ao iniciar seus estudos na Universidade de Shiz, seu destino encontra Glinda (Ariana Grande), uma jovem popular e ambiciosa, nascida em berço de ouro, que só quer garantir seus privilégios e ainda não conhece sua verdadeira alma.

As duas iniciam uma inesperada amizade; no entanto, suas diferenças, como o desejo de Glinda pela popularidade e poder, e a determinação de Elphaba em permanecer fiel a si mesma, entram no caminho, o que pode perpetuar no futuro de cada uma e em como as pessoas de Oz as enxergam. Wicked: quando o filme estreia nos cinemas e como obter ingressos pré-venda A 1ª parte do filme estreia dia 21 de novembro de 2024 (21/11/2024) em todos os cinemas do Brasil. Nas redes sociais, a distribuidora afirmou que as entradas para o longa poderão ser adquiridas diretamente nas bilheterias das redes de cinema ou pelo site Ingresso.com, responsável pela venda online de ingressos, a partir do dia 12 de novembro.