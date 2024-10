Novo espaço no entorno do Dragão do Mar aposta no 'after party'

Fuzuê Bar investe na cultura do pós festa e abre novo estabelecimento focado em after party

Inaugura na próxima sexta-feira, 1º de novembro, o Fuzuê Club no entorno do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. A programação inicia às 22 horas com as festas Bateu e Voyage, já conhecidas da noite fortalezense.

O novo espaço é do proprietário do Fuzuê Bar, Rafael Santiago, que decidiu abrir o lugar devido à demanda existente por "after parties", ou seja, o "pós-festas".

